Dalla Francia parte l'allarme: ora il Psg rischia una clamorosa eliminazione

CHAMPIONS LEAGUE

I media francesi non sono stati teneri dopo la sconfitta di San Siro, valutando le possibilità di un addio prematuro all'Europa che conta della squadra di Luis Enrique

L'Equipe titola: "Esterno notte”, giusto per ricordare le difficoltà del Psg nelle partite in trasferta in Champions. Le Parisien mette in primo piano il rischio concreto che la squadra di Luis Enrique possa lasciare l'Europa che conta già al primo turno. Un pensiero assurdo alla vigilia della partita di San Siro che, in caso di vittoria parigina, avrebbe regalato al Paris Saint Germain l'approdo aritmetico agli ottavi.

Invece ora la qualificazione è tutt'altro che scontata. Certo, il Psg può già brindare agli ottavi se batte il Newcastle in casa e il Milan perde a San Siro con il Borussia Dortmund. Ma in caso non si verificasse questa soluzione, diventerebbe decisiva l'ultima partita in Germania, all'ultimo turno. Un match tutt'altro che semplice, davanti al muro giallo. La classifica ora recita: Borussia 7 punti, Psg 6, Milan 5, Newcastle 4. Tutto è ancora aperto, insomma, visto che mancano due partite alla conclusione del girone. I francesi sono in vantaggio sui rossoneri negli scontri diretti (per la differenza reti) mentre è difficile possano esserlo con gli inglesi che hanno vinto in casa 4-1. Con il Dortmund è tutto da valutare nell'ultima partita, visto che a Parigi ha superato la squadra di Terzic 2-0. La situazione, insomma, si è complicata proprio quando sembrava una formalità.