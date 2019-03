Champions, Van der Sar: "Ajax in fiducia, possiamo battere la Juventus"

27/03/2019

Il doppio confronto contro il Real Madrid e il passaggio del turno in Champions League ha puntato i riflettori sui talenti dell'Ajax, cresciuti nell'ultimo anno anche grazie a qualche innesto: "Abbiamo una squadra giovane alla quale abbiamo aggiunto esperienza, per esempio con Tadic e riportando a casa Blind dal Manchester United. Siamo ancora in gioco e possiamo battere la Juventus, aver battuto il Real Madrid e partite come quella contro il Bayern ci ha dato grande fiducia".



La sfida di Amsterdam e poi il ritorno a Torino sarà anche l'occasione di vedere il giovane talento De Ligt alle prese con Cristiano Ronaldo, se il portoghese recupererà dall'infortunio: "Conosco bene Cristiano, ho giocato quattro anni con lui, so quanto curi il suo corpo e quanto sia forte mentalmente. Farà di tutto per esserci perché vuole vincere e qualificarsi, esattamente come l'Ajax. De Ligt ha un grande futuro davanti a sé".