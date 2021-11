Verso Sheriff-Inter, Inzaghi: "Gara decisiva, dobbiamo farci valere anche in Europa"

VERSO SHERIFF-INTER

Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions: "Ci vorrà grande concentrazione perché servirà equilibrio. Non pensiamo al derby"

L'Inter è a Tiraspol, in Moldavia, dove domani sera affronterà i padroni di casa dello Sheriff in una gara fondamentale nella corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions League. I nerazzurri sono a 4 punti nel girone D che vede lo stesso Sheriff e il Real Madrid a quota 6 punti dopo tre giornate (Shakhtar a un punto). "Ci attende una partita importante e decisiva, dobbiamo farci valere anche in Europa - ha detto Simone Inzaghi alla vigilia - Anche all'andata lo era, abbiamo giocato un ottimo calcio e abbiamo anche visto le insidie che ci attendono, questa

squadra ha battuto Real e Shakhtar non per caso. Dovremo fare un match nel quale ci vorrà grande concentrazione perché servirà equilibrio, lo Sheriff ha dimostrato di essere molto bravo nelle ripartenze".

La vittoria con l'Udinese ha dato un segnale importante da parte di chi di solito gioca meno?

Abbiamo fatto due partite molto buone con Empoli e Udinese molto buone. Abbiamo trasformato due match insidiosi in gare semplici dove abbiamo concesso poco. Vedere che cambiando i giocatori i risultati arrivano è sempre il massimo per un allenatore. Contro lo Sheriff ora ci attende una partita importante e decisiva, dobbiamo farci valere anche in Europa.

La partita di andata vi ha sbloccato?

"La partita dell'andata era decisiva tanto quanto quella che ci aspetta. A San Siro abbiamo giocato un ottimo calcio e abbiamo anche visto le insidie che ci attendono. Questa squadra ha battuto Real e Shakhtar non per caso. Dovremo essere concentrati contro un avversario che ha grande forza nelle ripartenze per cui bisognerà essere bravi ad attaccare mantenendo sempre l'equilibrio.

Quanto conta la vittoria?

È una partita decisiva, sapevamo fin dall'inizio di aver bisogno di fare il bottino pieno nelle due gare contro lo Sheriff. Domenica abbiamo una partita importante per i tifosi e per la società ma il nostro pensiero è rivolto solo e soltanto alla Champions.

Perché non vi siete allenati a Tiraspol?

Ci siamo allenati ad Appiano e siamo partiti dopo pranzo. Abbiamo trovato un ottimo impianto qui, facciamo i complimenti perché il campo è davvero in ottimo stato.

Alla squadra manca solo un po' di cinismo sotto porta?

Siamo il miglior attacco della Serie A, ci piace costruire e segnare. Con l'Udinese non era semplice e abbiamo creato tantissimo, con tantissimi tiri in porta. Dobbiamo continuare così, cercando di costruire tanto senza perdere equilibrio.