Champions League: stasera l'ultimo quarto Manchester City-Lione

Sei anni fa, unici precedenti di due destini già all’epoca opposti, Guardiola e Garcia si lasciarono con i nove gol complessivi architettati e poi guidati in panchina dal primo - l’ennesimo 7-1 della storia della Roma seguito dal 2-0 del ritorno - una sola rete di consolazione, appunto, ed un’onesta performance a Monaco, per il secondo. Erano i tempi del Bayern di Herr Pep e della polemica del guru della Lupa verso la Juve a suon di violino. Oggi le distanze che separano Guardiola da Garcia sono le medesime - per pedigree ed ambizioni di Manchester City e Lione - ma indubbiamente la residua quota di imponderabile della prima delle possibili tre finali verso la coppa, solletica il fato.