Champions League, Psg-Bayern 0-1: ancora decisivo Coman

CHAMPIONS LEAGUE

Come nella finale 2019/2020, l'ex Juve segna e regala il primo round ai tedeschi al Parco dei Principi. Ritorno l'8 marzo all'Allianz Arena

Il Bayern Monaco vince 1-0 il primo round degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg. Al Parco dei Principi, come nella finale 2019/2020, è decisivo Kingsley Coman: l'ex Juventus segna di destro al volo su assist di Davies e batte un colpevole Donnarumma al 53'. Mbappé trova il pareggio, ma è in fuorigioco: i tedeschi di Nagelsmann si assicurano così il vantaggio in vista del ritorno dell'Allianz Arena il prossimo 8 marzo.

Primo round al Bayern Monaco: l'andata degli ottavi di finale di Champions League va alla formazione di Nagelsmann, che vince 1-0 al Parco dei Principi e mette la testa avanti in vista del ritorno dell'Allianz Arena. A partire meglio sono i tedeschi, che sfiorano il vantaggio con Choupo-Moting, che tuttavia non inquadra lo specchio della porta, poi uno degli ex in campo sfiora il raddoppio al 31'. Tre minuti dopo tocca a un altro calciatore ad aver giocato con entrambe le squadre: Kingsley Coman calcia ma senza impensierire Donnarumma, che deve poi salvarsi a fine primo tempo sulla conclusione di Kimmich.

Nella ripresa, Nagelsmann e Galtier cambiano: entrano Davies e Kimpembé, ma ad entrare nell'azione del gol è il canadese. Cross dalla sinistra e destro al volo di Coman: l'ex Juventus batte un colpevole Donnarumma, che si fa passare il pallone sotto il corpo al 53'. Poco dopo la rete, entrano Mbappé e Fabian Ruiz per i padroni di casa, e l'ex Monaco spaventa subito il Bayern, ma la sua rete viene giustamente annullata per fuorigioco. Precedentemente, invece, Donnarumma salva su uno scatenato Choupo-Moting. Nel finale, Pavard mura Messi (poi si fa espellere) e Sommer para su Vitinha: finisce così 1-0 per Nagelsmann, che il prossimo 8 marzo all'Allianz Arena potrà giocare per due risultati su tre. Ennesima serata storta in Champions League, invece, per il Psg: a Messi, Neymar e Mbappé il compito di ribaltare il risultato del Parco dei Principi.