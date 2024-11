Champions League: Lookman trascina l'Atalanta, 2-0 sullo Stoccarda

Secondo successo per l'Atalanta in questa Champions League, con una Dea corsara in trasferta e vincente: è 2-0 sullo Stoccarda. Ci provano subito i nerazzurri con Pasalic, ma al 13' Gasperini perde Kolasinac: dentro Kossounou e difesa ridisegnata. La Dea prova a innescare Retegui senza esito, in una gara dai ritmi altissimi, poche chances anche per Undav e lo Stoccarda. Proprio l'ex Brighton colpisce l'esterno della rete al 45', si va al riposo sullo 0-0. Gasperini inserisce De Ketelaere nella ripresa e viene subito ripagato dal belga, che chiude tra i migliori in campo: la sua serpentina manda in tilt Mittelstädt e premia Lookman, che va ancora in gol. Siamo al 50' ed è 1-0, con lo Stoccarda che perde Undav e fatica a reagire. L'ex El Bilal Touré e Demirovic hanno le polveri bagnate, mentre CDK sfiora il bis per l'Atalanta. Nel finale entra anche Zaniolo e, dopo un brivido causato dal giovane Malanga, i nerazzurri raddoppiano. Segna proprio l'ex romanista, che ruba palla a Rouault e non lascia scampo a Nübel. Finisce 2-0 per l'Atalanta, che sale a 8 punti e consolida la sua posizione nella zona-playoff. Proseguono le difficoltà dello Stoccarda, che si ferma a quattro punti dopo un match sottotono.