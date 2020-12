Champions League, Atalanta-Midtjylland 1-1: Romero conquista un punto d'oro

ATALANTA-MIDTJYLLAND 1-1

L'Atalanta ha pareggiato 1-1 in casa contro il Midtjylland nella quinta giornata di Champions League ed ora è a un solo punto dalla qualificazione agli ottavi di finale. Partita complicata per gli uomini di Gasperini, stanchi e subito sotto per il siluro dal limite di Scholz al 13'. Dopo gli errori di Zapata e Diallo è di Romero il colpo di testa vincente. Con questo pareggio, all'Atalanta basterà un pari in casa dell'Ajax per passare il turno.













































































































LA PARTITA

Se nella sfida interna contro la Cenerentola del girone di Champions League il tuo miglior centravanti è il difensore centrale spostato in attacco per disperazione, beh qualche problema forse c'è. Però l'incornata imperiosa di Cristian Romero a una decina di minuti dalla fine è bastata all'Atalanta per prendersi almeno l'1-1 interno contro il Midtjylland che, a conti fatti, potrebbe essere più decisivo. Vista la contemporanea sconfitta ad Anfield dell'Ajax contro il Liverpool, gli uomini di Gasperini sono secondi nel girone e padroni del proprio destino che, tradotto sul campo, significa conquistare almeno un punto ad Amsterdam nell'ultima giornata. Non sarà semplice vista la condizione fisica precaria della Dea, ma è sicuramente la miglior situazione possibile che sarebbe stata identica anche in caso di successo contro i danesi. A proposito, per loro a Bergamo è arrivato il primo storico - e meritato - punto in Champions League.

Tra infortunati, positivi al Covid e giocatori spremuti dal calendario fittissimo, si è visto fin dalle prime battute che quella contro il Midtjylland non sarebbe stata una partita semplice per l'Atalanta. Nei primi minuti gli uomini di Gasperini hanno provato a tenere un ritmo elevato e una pressione alta, ma come risultato hanno portato pericoli solo potenziali alla porta avversaria, subendo al contrario un paio di ripartenze pericolose soprattutto da Dreyer, fermato in spaccata da Djimsiti. Alla seconda occasione invece i danesi sono passati: al 13' sponda di Kaba in area verso il limite e siluro sotto la traversa di Scholz, di ruolo difensore centrale. Prima e dopo l'Atalanta ha provato ad arrivare alla conclusione ma si è fermata contro la poca lucidità sotto porta della coppia d'attacco colombiana. Soprattutto Zapata, solo davanti al portiere in due occasioni, non ha saputo sfruttare il momento.

Un'Atalanta lenta, macchinosa e con tantissimi passaggi sbagliati in mezzo al campo ha denotato stanchezza negli uomini chiave, ma ha saputo raddrizzare il proprio destino gettando il cuore oltre l'ostacolo nel finale, con le classiche mosse della disperazione. L'ingresso del giovane Diallo ha dato vivacità all'attacco, creando confusione nella quasi perfetta difesa danese e sfiorando il gol in due occasioni. Ma è nel quarto d'ora finale con Romero in area di rigore a fare da centravanti che l'Atalanta ha trovato la giocata giusta su cross di Hateboer e incornata vincente dell'argentino. Tanto basta, ma con molta fatica, per mettere il naso davanti all'Ajax. Se sarà sufficiente lo dirà la nuova storia da scrivere sul prestigioso palcoscenico della Johann Cruyff Arena.

LE PAGELLE DI E. PALLADINI

IL TABELLINO

ATALANTA-MIDTJYLLAND 1-1

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Palomino (23' st Toloi), Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler (23' st De Roon), Gosens (41' st Ruggeri); Gomez (1' st Ilicic); Muriel (23' st Diallo), Zapata. A disp.: Gelmi, Rossi, Piccini, Mojica, Depaoli, Scalvini, Panada. All.: Gasperini.

Midtjylland (4-1-4-1): Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; Hoegh; Dreyer (37' st Isaksen), Anderson, Onyeka, Mabil (21' st Vibe); Kaba (37' st Madsen). A disp.: Thorsen, Ottesen, Cools, Kraev, Jensen, Pfeiffer, Dyhr, Sery, Schwartz. All.: Priske.

Arbitro: Sidiropoulos (Grecia)

Marcatori: 13' Scholz (M), 34' st Romero (A)

Ammoniti: Djimsiti, Romero (A); Kaba, Paulinho (M)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

L'Atalanta ha segnato in 12 delle ultime 13 partite in Champions League.

Nonostante abbia effettuato un tiro in più rispetto alla gara di andata, l’Atalanta ha segnato tre gol in meno.

Presenza numero 250 per Alejandro Gómez in tutte le competizioni con la maglia dell'Atalanta.

Il Midtjylland si è trovato in vantaggio per la prima volta in Champions League (preliminari esclusi).

L’Atalanta ha subito gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe in Europa, striscia record negativa per i bergamaschi.

10 tiri nel primo tempo per l'Atalanta, che nelle precedenti due occasioni in cui aveva tentato almeno 10 conclusioni prima dell’intervallo in una partita di Champions aveva segnato.

Il primo tiro dell'Atalanta nel secondo tempo è arrivato dopo 24 minuti e due secondi.

Cristian Romero ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Atalanta, con il suo terzo tiro.

Hans Hateboer ha fornito un assist per gli ultimi due gol dell'Atalanta in Champions League.