Champions, è la notte di Messi al San Paolo. Maradona: "Facciamo la storia"

NAPOLI-BARCELLONA

La prima volta di Lionel Messi nel tempio di Diego Armando Maradona e la prima sfida ufficiale della storia tra Napoli e Barcellona. Il San Paolo si prepara a vivere una notte magica, di emozioni forti, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (diretta su Canale 5 e su Sportmediaset.it). Napoli accoglie Messi come un re

Napoli-Barcellona è la sfida tra il presente e il passato, tra il re e il suo erede, e i tifosi azzurri lo sanno bene tanto che in centinaia hanno accolto la Pulce con lo stesso coro che dedicavano al Pibe de Oro anni fa: “Olè Olè Olè, Messi Messi”.

L'attesa in città è spasmodica, la febbre sale e gli uomini di Gattuso sentono che l'impresa è possibile: quattro vittorie nelle ultime cinque hanno ridato fiducia ad un ambiente e ad una squadra che a settembre ha già dimostrato di poter battere chiunque costringendo il Liverpool ad inchinarsi.

A tifare per gli azzurri ci sarà anche il grande protagonista della sfida, che pur senza giocare occupa i pensieri di tutti i tifosi: "Io non ho dubbi, il mio cuore è con Napoli e con i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida - ha confidato Maradona al suo assistente napoletano stando a quanto riporta il Mattino - Facciamo la storia!".

E farla stasera è possibile: a Napoli arriva un Barça primo in Liga e con un Messi in grande forma (4 reti nell'ultima gara), ma lacerato dai conflitti interni e con l'ossessione Champions a mettere pressione. Ore 21 su canale 5, appuntamento con la storia.

LE PROBABILI FORMAZIONI