Champions: in campo Inter e Como, nerazzurri obbligati a vincere contro lo Shakhtar

Dopo il successo casalingo sul Lipsia il Como (ore 18.45) cerca la sua vittoria più seducente contro un Manchester United mai così in difficoltà, alle prese con una cronica emergenza soprattutto in difesa ma dal blasone comunque intatto che in contesti così nobili ha sempre il suo peso. Il Como deve fare i conti con l'ennesimo problema fisico patito da Diao, fermato da un infortunio muscolare proprio durante la sconfitta patita dal club nel turno precedente contro il Feyenoord ma torna al Sinigaglia con la giusta carica emotiva per una serata che la società sognava da una vita. "È una grande partita contro una delle squadre più importanti e prestigiose della storia. Credo sarà un'occasione speciale per tutta la città, il club, i tifosi, i giocatori e lo staff. È una di quelle partite che fanno sognare ma dobbiamo cercare di dare il massimo per vincere e conquistare i tre punti, che restano sempre la cosa più importante", ha dichiarato Fabregas. Sarà un incrocio pirotecnico con un club reduce dal ko (0-2) contro l'Atletico Madrid di una settimana fa e che non sta affatto brillando in Premier League facendo registrare il peggior avvio degli ultimi 40 anni. L'ultima volta che ha perso una trasferta di Champions in Italia risale a quasi 20 anni fa (0-3 a San Siro contro il Milan nel 2007).