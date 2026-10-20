Inter, Chivu: "Non siamo perfetti, sono il primo colpevole. Ma sembra che abbiamo l'obbligo di vincere e gli altri no"

Il tecnico nerazzurro viaggia veloce in campionato - lo ha fatto l'annata scorsa, lo sta rifacendo ora - in Europa è tutt'altra storia. Mentalità? Atteggiamento? Tattica? Gap tecnico? Dopo i ko contro Real e Bruges, tutto è stato detto e scritto, molto è stato imputato a lui direttamente. Da qui, per indirizzarsi verso l'obiettivo minimo dei play-off, l'imperativo di trovare i primi tre punti: "Voglio che i miei si divertano anche nelle avversità, bisogna essere consapevoli dell'importanza delle partite, devono prendersi responsabilità senza perdere di vista il gioco. Così facendo è più facile vincere".