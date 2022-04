Champions: il Real a Londra, Ancelotti c'è. Villarreal in casa col Bayern

Si avvicina il secondo atto dei quarti di finale di Champions League, che propone due gare molto differenti tra loro. La sfida tra il Chelsea, detentore della coppa, e il Real Madrid, la squadra con il record di vittorie nella competizione, è sicuramente il big match della serata. La prima notizia buona è per i Blancos, che ritrovano il loro allenatore: Carlo Ancelotti è guarito questa mattina dal Covid e raggiungerà il gruppo a Londra. I Galacticos hanno anche il dente avvelenato dopo l'eliminazione nella semifinale dello scorso anno, avvenuta proprio per mano dei ragazzi di Tuchel. In più i madrileni arrivano galvanizzati da un passaggio del turno in rimonta contro il PSG. L'aria è differente in casa Blues anche a causa della difficile situazione societaria dovuta alla ex proprietà Abramovich, tuttavia, sfuggito il treno Premier, difendere il titolo rimane la priorità del club. Ancelotti schiera l'undici ideale con il triangolo di centrocampo dei sogni Modric, Casemiro e Kroos. Tuchel lascerà ancora in panchina Lukaku, preferndogli Havertz.

Getty Images