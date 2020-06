Champions, Final Eight a Lisbona, si gioca dal 12 al 23 agosto

SI ATTENDE L'UFFICIALITA'

Final Eight a Lisbona dal 12 al 23 agosto. L'Uefa ha stabilito le modalità per terminare la Champions League 2019-2020, interrotta a causa dell'emergenza Covid-19 in attesa della ratifica da parte del Comitato Esecutivo in programma il prossimo 17 giugno. La città lusitana ospiterà le fasi finali per assegnare il trofeo. Si tratterà di una Final Eight alla quale accederanno le otto qualificate ai quarti di finale che si affronteranno in gara secca il 12-13-14-15 agosto.

Le semifinali sono in programma il 18-19 agosto, la finale il 23 agosto. Si giocherà in due stadi: il "Da Luz", e il vicino José Alvalade. Invariate le sedi degli ottavi di finale per Juventus e Napoli, in programma 7 e 8 agosto. I bianconeri ospiteranno il Lione a Torino (andata sconfitta per 1-0 in Francia); il Napoli giocherà al Camp Nou a Barcellona (andata 1-1 al San Paolo). Le altre due sfide in programma perché rinviate a causa della pandemia sono Bayern-Chelsea (3-0 per i tedeschi all`andata) e Manchester City-Real Madrid (2-1 per la squadra di Guardiola al primo round).

Già qualificate Atalanta, Psg, Lipsia, Atletico Madrid. La Supercoppa Europea si giocherà a Budapest il 24 settembre. I sorteggi della prossima edizione di Champions verranno effettuati a metà luglio a Nyon. Essendo ancora i campionati in corso, ovviamente saranno effettuati senza i nomi delle squadre, ma con tutte le ipotesi (es. italiana 1, tedesca 2 ecc.). La Champions League femminile avrà un epilogo uguale a quello dei colleghi uomini: dal 21 al 30 agosto è infatti prevista una Final Eight in Spagna e più precisamente nelle città di Bilbao e San Sebastian.

La finale di Champions sarà ospitata da Istanbul nel 2021, a San Pietroburgo quella del 2022.

EUROPA LEAGUE: FINAL EIGHT IN GERMANIA

L'Europa League verrà assegnata tramite una Final Eight che si disputerà dal 10 al 21 agosto in Germania. Lo ha deciso l'Uefa e sarà ratificato mercoledì dal Comitato Esecutivo. Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche partite degli ottavi di cui non era stata disputata l'andata a causa dell'emergenza Covid-19, si giocheranno in gara secca in Germania: le vincenti si qualificheranno dunque per le Final Eight. Le altre sei squadre giocheranno il ritorno nella sede originaria. Quattro le città che ospiteranno la fase finale: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, con quest'ultima che sarà anche sede della finale.