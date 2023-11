Champions, bonus Uefa: 35 mln alle italiane per il mercato di gennaio

© Getty Images

Soldi freschi in arrivo per le squadre impegnate nell'edizione 2023/2024 della Champions League. Stando a "Calcio e Finanza", venerdì l'Uefa verserà infatti ai 32 club partecipanti un totale di 284,55 milioni di euro: 134,4 milioni per i bonus risultati delle prime tre giornate del torneo e 150,15 milioni per la prima parte del market pool. Per quanto riguarda le squadre italiane, Napoli, Inter, Milan e Lazio riceveranno in totale 34,7 milioni di euro che potrebbero tornare molto utili già per il mercato di gennaio.