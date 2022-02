Champions, Atletico-Manchester United 1-1: vola Joao Felix, poi Elanga sorprende Simeone

ATLETICO-UNITED 1-1

Al Wanda Metropolitano finisce in parità. I Colchoneros recriminano per due traverse colpite

di

Max Cristina

Termina in parità l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester United che al Wanda Metropolitano si sono fermati sull'1-1. I Colchoneros, con Griezmann e Suarez in panchina, sono passati al 7' con il tuffo di testa in volo di Joao Felix. L'Atletico ha sfiorato più volte il raddoppio, ma alla prima occasione lasciata allo United ha subito il pareggio di Elanga all'80'. Traverse per Llorente e Griezmann. Atletico-Manchester United: notte da Champions Getty Images

LA PARTITA

Senza più la regola dei gol in trasferta quello dell'Atletico è solo un mezzo disastro. L'1-1 contro il Manchester United al Wanda Metropolitano per come è arrivato non può che deludere il Cholo Simeone e la sua squadra, per una sera tornata quella grintosa a tutto campo ammirata più nelle stagioni passate che in questa. Non è bastato per avere la meglio della squadra inglese, pericolosa solo nell'occasione che ha portato al pareggio di Elanga dopo ottanta minuti di preoccupante vuoto tecnico e tattico. Il verdetto, ora più che mai, è rimandato all'Old Trafford dove entrambe però dovranno fare qualcosa in più per superare il turno, o almeno sbagliare meno.

L'Atletico, per esempio, in vantaggio già al 7' con il tuffo di testa di Joao Felix bravo a sorprendere sul tempo Maguire sfruttando l'assist teso di Lodi, dovrà essere più cattivo negli ultimi metri. Magari sfruttando Suarez e Griezmann, lasciati inizialmente in panchina (l'uruguayano per tutto il match) o semplicemente approfittando delle disattenzioni che la retroguardia dello United ha con una certa frequenza. Certo la fortuna non ha aiutato per una sera la squadra di Simeone, ma se sulla traversa colpita da Griezmann nel finale la malasorte è palese, al 45' sul colpo di testa nell'area di porta di Llorente finito sulla traversa con la carambola di Lindelof è più corretto parlare di errore clamoroso. Non avendola chiusa a momento debito, l'Atletico l'ha pagata.

Il Manchester United, invece, ha fatto una cosa buona in tutta la partita, una di numero. Ma è bastato per uscire imbattuto da Madrid grazie al gol dello svedese Elanga sull'unica verticalizzazione riuscita - e forse tentata - da Bruno Fernandes. Per 80 minuti però lo United è stato davvero poca roba, con zero idee tattiche e un possesso palla orizzontale e sterile azzannato appena veniva anche solo accennato di superare la metà campo. Qualcosa Rangnick l'ha cambiata con le sostituzioni, inserendo Elanga e Matic soprattutto per Pogba, ma la sensazione è di aver approfittato dell'unica amnesia dei Colchoneros. A Old Trafford servirà una prestazione migliore da parte di tutti a partire da Cristiano Ronaldo, completamente avulso dal gioco là dove in passato ha colpito diverse volte.

--

LE PAGELLE

Joao Felix 7 - Decisivo in una maniera che forse non ti aspetti: in tuffo di testa. Importante non solo per il gol ma per la capacità di ripulire palloni aiutando l'Atletico a far ripartire l'azione.

Kondogbia 7 - Passa la partita a fare da francobollo sulla schiena di Pogba. Risultato? Fa sparire dal campo il connazionale.

Ronaldo 4,5 - L'immagine della sua serata è la punizione dai 20 metri calciata alla stelle con lo United sotto di un gol. Partita totalmente sottotono e senza spunti, nemmeno caratteriali.

Elanga 7 - Entra e segna al primo pallone toccato. Svolta la serata del Manchester United regalando un pareggio ai Red Devils difficile anche solo da immaginare fino a quel momento.

--

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED 1-1

Atletico (4-4-2): Oblak 6; Vrsaljko 6, Gimenez 6, Savic 6, Reinildo 5,5; Llorente 6, Herrera 6,5, Kondogbia 7, Lodi 7 (30' st Lemar 6); Correa 6,5, Joao Felix 7 (30' st Griezmann 6). A disp.: Lecomte, Christian, De Paul, Suarez, Felipe, Hermoso, Serrano. All.: Simeone 6,5.

Man United (4-2-3-1): De Gea 6; Lindelof 5 (21' Wan-Bissaka 5,5), Varane 5,5, Maguire 5, Shaw 5,5 (21' st Telles 5); Fred 6, Pogba 4,5 (21' st Matic 5,5); Rashford 4,5 (30' st Elanga 7), Fernandes 6, Sancho 5 (37' st Lingard sv); Ronaldo 4,5. A disp.: Heaton, Henderson, Bailly, Jones, Mata, Dalot, Mejbri. All.: Rangnick.

Arbitro: Hategan (Romania)

Marcatori: 7' Joao Felix (A), 35' st Elanga (M)

Ammoniti: Herrera, Reinildo, Llorente, Gimenez (A); Shaw, Lindelof, Rashford, Fred, Telles (M)

Espulsi: nessuno

--