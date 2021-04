Bayern, Robben torna in campo e Muller lo chiama: “Ci servi contro il Psg”

Arjen Robben non finisce mai di stupire e di giocare. Il 'tulipano d'oro', oggi in forza al Groningen, aveva lasciato il calcio, ma non è riuscito a resistere al richiamo del campo. Ieri Robben è stato impiegato per 13' nella sconfitta casalinga del suo Groningen contro l'Heerenveen (2-0). La notizia del ritorno su un campo dell'Eredivisie da parte del'ex asso di Real Madrid e Bayern Monaco ha fatto subito il giro del mondo fino ad arrivare nel quartier generale degli ex compagni. Tant'è che - a commento della foto postata proprio dall'olandese - il tedesco Thomas Mueller ha scritto su Instagram: "Sei tornato in campo al momento giusto, ci serve un jolly per Parigi", con chiaro riferimento alla sfida di ritorno dei quarti di Champions in programma domani contro il Psg, quando la squadra tedesca sarà priva di Lewandowski.