Champions, svolta Uefa: "Da quest'anno la finale sarà alle ore 18"

Svolta della Uefa. A partire dalla finale del 2026 a Budapest, l'orario di inizio della finale di Uefa Champions League verrà anticipato dalle 21 alle ore 18. Lo ha annunciato la Uefa: "La decisione - spiega il massimo organismo calcistico continentale in una nota - è stata concepita per migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili. Il nostro obiettivo è rendere la giornata di gara un'esperienza davvero piacevole per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, creando al contempo un'atmosfera accogliente che consenta a famiglie e bambini di assistere facilmente alla partita di calcio più importante e importante della stagione".