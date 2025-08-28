Champions, svolta Uefa: "Da quest'anno la finale sarà alle ore 18"

La decisione per "migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi"
Svolta della Uefa. A partire dalla finale del 2026 a Budapest, l'orario di inizio della finale di Uefa Champions League verrà anticipato dalle 21 alle ore 18. Lo ha annunciato la Uefa: "La decisione - spiega il massimo organismo calcistico continentale in una nota - è stata concepita per migliorare l'esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, offrendo al contempo diversi vantaggi tangibili. Il nostro obiettivo è rendere la giornata di gara un'esperienza davvero piacevole per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, creando al contempo un'atmosfera accogliente che consenta a famiglie e bambini di assistere facilmente alla partita di calcio più importante e importante della stagione".
"Per i tifosi in trasferta - prosegue la nota - significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici, soprattutto dopo la partita, e un viaggio di ritorno dallo stadio più sicuro e comodo. Per le città ospitanti, aumenterà l'impatto economico positivo dell'evento, offrendo ai tifosi la possibilità di continuare i loro festeggiamenti. Il nuovo orario d'inizio si allinea anche a una finestra di trasmissione più accessibile, aiutando la finale a raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani".
