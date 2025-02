Champions League: operazione rimonta per Milan e Atalanta

In Champions League si gioca il ritorno dei playoff e Milan e Atalanta hanno lo stesso obiettivo: vincere in rimonta in casa per ribaltare le rispettive sconfitte dell'andata e volare agli ottavi. I rossoneri di Conceiçao, dopo il ko per 1-0 a Rotterdam, ospitano a San Siro il Feyenoord: serve almeno un 2-0 per passare il turno. Stessa situazione per la Dea, battuta 2-1 sul campo del Bruges con un generosissimo rigore per i belgi nel recupero.