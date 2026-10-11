Champions League: nominati gli arbitri di Inter-Bruges e Villareal-Napoli

E' il norvegese Rohit Saggi l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Inter-Club Bruges, partita della 2/a giornata della fase campionato della Champions League, in programma martedì 13 ottobre alle 21. Assistenti Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukåsen, quarto ufficiale Sigurd Kringstad, al var lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, avar Cesar Soto Grado. Villareal-Napoli, in programma sempre martedì, sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert (assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Max Burda. Var Soren Storks, avar Bastian Dankert),