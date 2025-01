Champions League, Marotta: "Format adrenalinico, Inter in situazione interessante"

"E' un format nuovo, inedito e adrenalinico. Noi siamo arrivati quarti (nella fase campionato, ndr) e siamo in una situazione molto interessante, ma con due squadre italiane che si potrebbero incontrare tra di loro. Ecco in questo sicuramente potremmo essere maggiormente tutelati". Lo ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta in occasione del convegno 'Il Calciomercato: un'opportunità per i club e per la Football Industry' organizzato in collaborazione con Banca Ifis' a Milano, a margine del calciomercato, a proposito del nuovo format della Champions League.