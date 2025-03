Champions League, le formazioni ufficiali di Inter-Feyenoord

E' tutto pronto a San Siro per la partita tra Inter e Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions. Tra i nerazzurri torna in porta Sommer mentre in attacco Inzaghi sceglie Taremi per fare coppia con Thuram. Di seguito le formazioni ufficiali: INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Taremi. All. Inzaghi FEYERNOORD (4-3-3): Wellenreuther, Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec, Hadj Moussa, Ueda, Sliti. All. Van Persie