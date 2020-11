Champions League: focolai Ajax e Dinamo Kiev

Lancieri decimati a un giorno dal match di Champions League in casa del Midtjylland. Stando a quanto riportato dai media olandesi, tra le file dell'Ajax ci sarebbero 11 giocatori positivi al coronavirus che non sono partiti per la trasferta danese. L'allenatore Ten Hag ha convocato per ora soltanto 17 giocatori. Sono rimasti ad Amsterdam - tra gli altri - Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch. Stasera nuovo giro di tamponi: eventuali falsi positivi potranno raggiungere i compagni domani.