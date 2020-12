Champions, Inter: Eriksen con l0 Shakhtar per gli ottavi? Conte non esclude la sorpresa

VERSO INTER-SHAKHTAR

Come la trama di un dramma, pagina dopo pagina in climax ascendente di suspense e angoscia che si scioglie solo nelle ultime righe. E' stato così il cammino dell'Inter in questo girone di Champions e la vigilia del dentro o fuori non poteva essere altrimenti. Anzi, ne è la sublimazione, con l'aggiunta degli infortuni di Vidal e Barella a lacerare le certezze di formazione e spingere Conte al dilemma finale con tanto di drammatico richiamo letterario: Eriksen o non Eriksen? La stato dell'arte è noto: stasera l'Inter deve battere lo Shakhtar e attendere da Madrid la lieta novella, con la vittoria o del Real o del M'Gladbach, per esorcizzare lo spettro della terza esclusione consecutiva, sempre all'ultima giornata, dagli ottavi di Champions. Una partita doppia, esattamente come già successo negli ultimi due anni, con la sola differenza che stavolta i nerazzurri non dipendono solo da se stessi.

Ma tant'è, visto come si era messa la situazione sino a una settimana fa è già tanto essere ancora qua, vivi. Ora però resta da capire come Conte deciderà di mettere nero su bianco le sue intenzioni: continuità logico-tattica con le idee di sempre o rivoluzione? Nel primo caso, fuori Vidal e Barella (a meno di un clamoroso recupero proprio del centrocampista azzurro), c'è Eriksen, il danese ripudiato e chiamato a dimostrare, per una notte almeno, il suo valore sinora inespresso. Ma perché il danese? Perché Sensi, il solo altro centrocampista rimasto a disposizione, non è ancora pronto. Avesse nelle gambe un minutaggio adeguato sarebbe sicuramente lui il prescelto, di gran lunga preferito all'ex Tottenham. Ma così non è. Eppure l'azzardo non è ancora da escludere. Ma poi, si diceva, c'è la scelta rivoluzionaria, quella che può sparigliare le carte e scrivere un nuovo finale. Quale? Rinunciare sia a Eriksen che a Sensi e puntare su Sanchez trequartista a sostegno di Lukaku e Lautaro. Ipotesi (come a dire il vero quella che vorrebbe Skriniar avanzato a centrocampo) che lo stesso Conte ha tenuto viva con le sue sibilline dichiarazioni della vigilia. Tutto insomma secondo il copione di un giallo dal finale thrilling. Va da sè con la speranza, indipendentemente dai protagonisti prescelti, di un happy-ending nerazzurro.