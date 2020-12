Champions, Favre: "Dopo il ko con la Lazio siamo cambiati: ora è un Dortmund diverso"

Se tutto dovesse andare per il meglio, tanto al Dortmund quanto alla Lazio potrebbe bastare anche un pareggio domani sera per andare a braccetto verso gli ottavi di Champions. Ma al di là dei calcoli (in effetti per i biancocelesti un pari sarebbe comunque un ottimo risultato anche se il Bruges dovesse vincere la sfida con lo Zenit, rimandando poi tutto alla sfida dell'Olimpico proprio contro i belgi con due risultati utili su tre) quella di domani sarà per i tedeschi l'occasione per "vendicare" sportivamente il ko dell'andata: "Ciro Immobile ha offerto una grande prova all'andata - ha ricordato in conferenza stampa il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre - non c'era la fase difensiva adeguata da parte nostra. Dobbiamo avere più controllo del gioco ed evitare di andare in svantaggio".