Champions, De Siervo: "Nuovo format sui campionati nazionali ha stessi effetti Superlega"

"Il valore della Serie A si perderà nel tempo se la Champions League continuerà a restare così ricca. I ricavi sul mercato sono quelli, se crescono quelli della Champions e quindi i suoi diritti tv poi perdono valore i diritti dei campionati nazionali. Questo è trend da mettere a fuoco". Così l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo in occasione del convegno 'Il Calciomercato: un'opportunità per i club e per la Football Industry' organizzato in collaborazione con Banca Ifis' a Milano, a margine del calciomercato, a proposito del nuovo format della Champions League. "Sicuramente bravi alla Uefa nel costruire il progetto della nuova Champions, ma che ha lo stesso effetto della Superlega sulle leghe nazionali. La Uefa può farlo però perché ha un rapporto con l'Eca, governata però dalle solite 15 squadre", ha aggiunto.