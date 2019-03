CHAMPIONS, BONUCCI: "LA JUVE CI HA MESSO I COGL..."

12/03/2019

"E' una grande serata per il popolo juventino. Noi abbiamo risposto sul campo, se ne sono dette tante in questi giorni, ma la Juve risponde sul campo: ci abbiamo messo i coglioni. Per tutta la partita. Abbiamo avuto 4 occasioni e l'abbiamo messa dentro 3 volte, come loro all'andata. Lo stadio e' stato il 13/o uomo". Cosi' Leonardo Bonucci a Sky Sport dopo il 3-0 all'Atletico. "Quello che e' stato detto ci tocca a livello umano e a quel punto tiri fuori qualcosa in piu': l'obiettivo e' vincere la Champions", conclude.