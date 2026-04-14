Champions, Arteta: "Contro lo Sporting nessuna paura, solo fuoco"

Tra la semifinale della Champions League e l'Arsenal c'é un gol da difendere, quello segnato da Havertz a tempo scaduto in casa dello Sporting Lisbona, che domani sarà a Londra con il coltello tra i denti per ribaltare il risultato dell'andata. "Stiamo cercando di fare qualcosa che non è mai stato fatto nella storia del club (vincere campionato e Champions, ndr) - ha detto in conferenza stampa l'allenatore Mikel Arteta - e questo vi fa capire la difficoltà", sottolineando che i Gunners "non vincono la Premier da 22 anni". "Niente paura. Puro fuoco. Tutto qui. Io, per primo. Puro fuoco - ha aggiunto il tecnico spagnolo, a proposito dell'atteggiamento che si aspetta dai suoi -. Questo è ciò che voglio vedere nei giocatori, nella gente, in me stesso. Dateci dentro, gli ho detto, perché l'opportunità è incredibile". Alla vigilia della partita "vedo solo opportunità e determinazione. Voglio farcela per tutte le persone che hanno condiviso questo percorso con noi, perché se lo meritano, perché è stato incredibile. Questo è ciò che mi ha spinto ogni singolo giorno - ha proseguito Arteta -. Zero paura. La paura che provavo quando pensavo: 'oh, se non ce la facciamo, non so cosa succederà a questo club', ora non c'è più. C'è solo la convinzione che ce la faremo".