Champions all'ultimo respiro: sei squadre per due posti

08/04/2019

Quel che è certo è che, calendario alla mano, ci sarà ancora da divertirsi. Cinque scontri diretti, quasi uno a giornata, più incroci niente male con la Juve (per Inter, Roma, Atalanta e Torino) e il Napoli (Atalanta e Inter), cui andrebbero aggiunte una serie di gare per diversi motivi molto interessanti (trasferte storicamente complicate, squadre in lotta per la salvezza).



Sulla carta, ovviamente, perché le ultime settimane ci hanno insegnato a non far troppo di conto. Se il gruppone si è riavvicinato, il merito, si fa per dire, è in gran parte del Milan, reduce da un punto nelle ultime quattro partite (pareggio contro l'Udinese compreso). Alle sue spalle, però, non hanno esattamente corso la Lazio (un punto tra Spal in trasferta e Sassuolo in casa) e nemmeno la Roma, la più incostante e di conseguenza imprevedibile della mischia. Meglio hanno fatto Atalanta e Torino, non a caso tornate ampiamente in corsa.



Gli scontri diretti incideranno, ma avranno un peso anche gli impegni aggiuntivi: recupero e Coppa Italia per la Lazio (17 e 24 aprile), solo la coppa per il Milan (24 aprile contro la Lazio) e per l'Atalanta (25 aprile).