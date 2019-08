Ajax, Olympiacos sono qualificate ai playoff di Champions League, fuori clamorosamente il Basilea. Vittoria sofferta per i Lancieri, che passano 3-2 degli in casa contro il PAOK dopo il 2-2 di Salonicco. Decisivi nella ripresa il gol di Tagliafico e un rigore di Tadic, che chiude i conti prima dell'inutile la doppietta di Bisewar. 2-0 ad Atene per l'Olympiacos contro il Basaksehir dopo la vittoria per 1-0 dell'andata. Il Basilea, che nel turno precedente aveva eliminato il PSV Eindhoven, esce invece clamorosamente con gli austriaci del LASK, che dopo aver vinto 2-1 in Svizzera si impongono anche a Graz per 3-1.