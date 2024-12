Cataldi: "Non è stato facile giocare oggi, ora pensiamo al campionato"

Il centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta ai rigori della Fiorentina contro l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Penso che non sia stato facile, nonostante tutto, giocare questa partita dopo quanto successo a Bove. Nel primo tempo ce ne siamo accorti, eravamo un po' bloccati. Sappiamo che Edo sta bene, non diciamo altro perché sappiamo che vuole che non se ne parli troppo. Non meritavamo questo risultato, ma il campo ha detto questo. L'Empoli ce l'aspettavamo così, sta facendo bene. Tolte le occasioni dei due gol, viziate da nostri errori, non ricordo grosse difficoltà da parte nostra. Abbiamo creato di più, è un dispiacere perché ci tenevamo e dobbiamo pensare già a domenica".