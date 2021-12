Cassano: "Cristiano Ronaldo mi ha mandato un messaggio chiedendomi più rispetto"

Antonio Cassano, durante una delle consuete live su Twitch assieme a Christian Vieri, ha rivelato un retroscena relativo alla scorsa stagione: "Cristiano Ronaldo mi ha scritto dei messaggi chiedendomi di avere maggiore rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva segnato. Io non ho paura della verità, affronto il mondo intero. Mi ha fatto imbufalire. Ma come sei messo? Che problema hai?".

ansa