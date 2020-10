Caso Suarez, il ministro Manfredi: "Vanno riviste le procedure"

"Si è trattato di un episodio molto increscioso, motivo per cui ho subito insediato una commissione che sta facendo una revisione di tutte le procedure per le prove di italiano per gli stranieri per garantire la maggiore trasparenza e qualità a questo esame così importante per chi deve acquisire la cittadinanza italiana". Così si è espresso il ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, rispetto al caso Suarez e all'esame di italiano svolto presso l'Università per stranieri di Perugia. Rispetto al meccanismo d'esame, il ministro ha affermato che "va fatto un monitoraggio perché ci sono delle falle. Dobbiamo dare una risposta rapida".

L'attaccante dell'Atletico Madrid (ex Barcellona) aveva sostenuto, nelle scorse settimane, un esame per ottenere la cittadinanza e poter magari indossare la maglia della Juve in questa stagione. Da lì intercettazioni che avevano rivelato un esame "concordato" con domande mirate. Per questo erano finita nella bufera anche la dirigenza bianconera che, pare, avesse organizzato il tutto. Ora, comunque, ka magistratura indaga.