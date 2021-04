Caso Suarez, chiuse le indagini di Perugia: la legale della Juve "istigatrice morale"

Si sono chiuse le indagini della Procura di Perugia sul caso dell'esame farsa necessario per l'ottenimento del passaporto comunitario sostenuto a settembre dall'allora giocatore uruguaiano del Barcellona Luis Suarez (ai tempi nel mirino della Juve) presso l'Università per gli Stranieri del capoluogo umbro. Nell'avviso di conclusione della fase istruttoria redatto dal pool guidato dal Raffaele Cantone non figurano il legale Juventus Luigi Chiappero e il manager bianconero Fabio Paratici. Rimane invece l'accusa di falso ideologico e materiale per l'altro legale del club bianconero, Maria Turco, definita "concorrente morale e istigatrice” dell'intera vicenda.