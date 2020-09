Caso Suarez, anche la Procura della Figc apre un'inchiesta

Come previsto, anche la Federcalcio ha deciso di vederci chiaro nella vicenda del passaporto di Luis Suarez. Come rivela l'Ansa, infatti, la Procura della Figc avrebbe aperto un'inchiesta sulla vicenda dell'esame "farsa" sostenuto dal calciatore del Barcellona a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha chiesto anche gli atti dell'indagine della magistratura ordinaria di Perugia.