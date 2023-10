Caso scommesse, Zaniolo ascoltato tre ore in procura: "Nessun indizio di puntate sul calcio"

Dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, è toccato al terzo iscritto al registro degli indagati per il caso scommesse - Nicolò Zaniolo - essere ascoltato dalla Procura di Torino. L'attaccante dell'Aston Villa - a cui è contestato l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa - è stato ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta per dare la propria versione dei fatti emersi. Il colloquio è durato circa tre ore e si è concluso attorno alle 17.40. "Ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal pm chiarendo definitivamente la sua posizione. Non p emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio", la nota diffusa dai suoi legali Gianluca Tognozzi e Antonio Conte.