Caso Rubiales: Tas respinge ricorso, confermata squalifica di 3 anni

La Corte arbitrale dello sport di Losanna ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales contro una squalifica di tre anni dallo sport imposta dalla Fifa per aver baciato la giocatrice spagnola Jenni Hermoso dopo la finale della Coppa del mondo femminile del 2023. La decisione della corte suprema dello sport è arrivata il giorno dopo che Rubiales è stato dichiarata colpevole di violenza sessuale su Hermoso. Rubiales è stato squalificato dalla Fifa nell'ottobre 2023. Il Tas afferma che il suo collegio ha stabilito che la condotta di Rubiales nella finale della Coppa del mondo femminile "costituiva violazioni multiple e gravi del Codice disciplinare della Fifa e non ha visto alcuna ragione per considerare la sanzione sproporzionata".