Caso Pogba, nuove accuse del fratello: stregoneria su Mbappé

parenti serpenti

Mathias, altro tweet contro Paul: "Per colpa tua ho rischiato di morire e ora vuoi mandarmi in prigione"

© Getty Images Il caso è scoppiato e non accenna a spegnersi: Mathias Pogba continua a lanciare accuse verso il fratello Paul tramite social mentre FranceInfo rilascia nuovi retroscena sulla faida familiare a casa del centrocampista della Juventus. "Ho rischiato di morire per colpa tua, mi hai lasciato solo scappando e pretendi di fare l'innocente. Vuoi pure mandarmi in prigione. Quando verrà svelato tutti, chiunque capirà che non c'è al mondo nessuno di più codardo, traditore e ipocrita di te" il tweet del fratello maggiore di Pogba.

Come spesso accade, è una questione di soldi. Lo scorso marzo Paul sarebbe stato sequestrato in un appartamento di Parigi, lì - minacciato da due uomini armati - gli sarebbe stato chiesto un riscatto di 13 milioni di euro, uno per ogni anno di carriera, durante i quali questo gruppo di persone, tra cui proprio il fratello Mathias, lo avrebbero protetto.

Il nuovo retroscena include Kylian Mbappé: secondo FranceInfo, il centrocampista della Juve avrebbe pagato uno stregone per fare una maledizione sull'attaccante del Psg, diventato la vera stella della nazionale francese. Cosa che Paul ha smentito agli inquirenti quando ha denunciato il fratello. Mathias, dal canto suo, ha aggiunto nuovi particolari anche su questa vicenda, sempre su Twitter, rivolgendosi proprio a Mbappé: "Non ho niente contro di te, se ne parlo è per il tuo bene. La stregoneria è reale, mi dispiace per questo fratello (Paul, ndr), un musulmano che crede nella stregoneria. Non è mai bello avere un ipocrita al proprio fianco".