Caso Koulibaly, Thuram: "Chiudiamo tutti gli stadi di Serie A per un weekend"

31/12/2018

L'ex difensore di Parma e Juventus, campione del mondo con la Francia nel 1998, continua: "Episodi del genere accadevano quando giocavo in Italia, 12 anni dopo la situazione non è cambiata. Non è stato fatto abbastanza, la lotta contro il razzismo in Italia non una priorità, neppure per i politici" le parole al Corriere dello Sport.



E il tackle è durissimo: "Se ci fosse un bianco in un campionato con tutte squadre composte da neri, non succederebbe ciò che è successo a San Siro. Non perché i neri sono più bravi o più buoni ma perché hanno imparato in fretta cosa vuol dire essere discriminati. I calciatori neri zittirebbero i tifosi, reagirebbero".