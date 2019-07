"Casa Totti" sbarca in tv: il Pupone e Ilary stanno girando la serie

Francesco Totti e Ilary Blasi in tv, in una sitcom familiare sulla falsariga della mitica coppia Raimondo Vianello-Sandra Mondaini. Da molti anni e da diverse angolazioni il "Pupone" è stato accostato al mondo della televisione da protagonista e, dopo il naufragio dell'esperienza da dirigente nella Roma, l'idea starebbe per diventare realtà. Totti e Ilary avrebbero registrato due episodi di prova di "Casa Totti" da presentare alle reti televisive.

Ilary Blasi, relax a Ponza: le foto foto-web

foto-web

foto-web

foto-web

foto-web

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

olycom

ipp

twitter

facebook

ipp