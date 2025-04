Carraro confermato presidente Consiglio Direttivo della Dcps

L'Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc ha confermato per un altro quadriennio Franco Carraro come presidente. "Buon lavoro al presidente Carraro - afferma il presidente della FifcGabriele Gravina - e a tutto il Consiglio Direttivo della Dcps: quanto fatto fino ad ora è semplicemente straordinario. Bisogna continuare a lavorare con lo stesso impegno e la stessa passione anche in futuro, per un calcio sempre più inclusivo. L'attività svolta dalla Divisione è un vanto per la FIGC, continueremo a supportare questa progettualità attraverso nuove idee e contributi concreti". Nel corso del Consiglio Federale del 27 marzo scorso erano stati già nominati Armando Caligaris, Christian Mossino, Simone Perrotta, Santo Rullo, Elisabetta Scorcu e Nicola Simonelli. Ieri sono stati eletti dall'Assemblea Emanuela Andronaco e Giacomo Tramati. Elisabetta Scorcu è stata confermata come vicepresidente. Un ultimo componente del Consiglio Direttivo sarà successivamente eletto dal Comitato Italiano Paralimpico. Tra i massimi dirigenti sportivi della storia del calcio italiano, ex presidente di Coni e Figc, nonché membro del Comitato Olimpico Internazionale, Carraro è stato riconfermato all'unanimità dall'Assemblea.