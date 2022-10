Caos nel post Fiorentina-Inter vicino agli spogliatoi: la Procura Figc indaga

© Getty Images

La Procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo su Fiorentina-Inter relativo ai fatti riportati dalla stampa e che riguarderebbero comportamenti non conformi alle regole da parte di tesserati e dirigenti. Dopo il finale concitato del match (con il gol della vittoria interista siglato da Mkhytarian in pieno recupero), l'agenzia di stampa Ansa aveva riportato la notizia di offese da parte del patron viola Rocco Commisso ai dirigenti nerazzurri nello spogliatoio del Franchi. Ricostruzione smentita dai viola con tanto di richiesta di scuse che il club di Steven Zhang non si è sentita assolutamente in dovere di fare, preferendo la linea del silenzio nonostante quanto in effetti successo - e ripreso - sugli spalti dello stadio fiorentino. Gli ispettori della Procura Figc non hanno ravvisato le minacce e l'aggressione di cui è stato vittima un tifoso interista ("fatti accaduti troppo lontano dalla loro posizione"), ma l'accaduto è passato al vaglio di Digos e Questore di Firenze, con l'individuazione dell'aggressore nei cui confronti è stato disposto un Daspo di tre anni. Sotto indagine, però, anche il comportamento di un secondo esagitato tifoso viola protagonista delle violenze in questione. La Procura guidata da Giuseppe Chinè, in costante contatto con la questura di Firenze, ha però deciso di indagare anche su questa aggressione e valuterà la responsabilità oggettiva del club viola, la cui posizione può essere comunque molto alleggerita dalla collaborazione con le forze dell'ordine nell'individuare l'autore del gesto.