Cantore e Caruso: "Portare avanti la battaglia della parità di genere"

"Come donne, non solo nello sport, abbiamo sempre dovuto lottare più dei maschi per ottenere delle cose che nel passato non erano affatto scontate - dichiara Cantore - Gama ha fatto tanto per le calciatrici e ora anche noi sentiamo il dovere e la voglia di aiutare le più giovani". Come? Lavorando tutte insieme per ottenere le stesse opportunità - non gli stipendi - dei colleghi. "La parità è avere accesso alle loro stesse strutture e a determinati diritti che non ci vengono ancora riconosciuti - ha aggiunto Caruso - siamo fortunate perché oggi il calcio oltre ad essere una passione è anche il nostro lavoro. Ma dobbiamo continuare a lottare per avvicinarci ulteriormente agli standard del calcio maschile". Per fare un ulteriore step in avanti serve quindi un cambio di prospettiva a livello culturale. Una necessità che la neo-centrocampista del Bayer Monaco ha potuto toccare con mano nei suoi primi mesi in Germania. "Lì gli stadi sono pieni e sui social dei club non ci sono mai commenti negativi o sessisti. In Italia è vero che è un fenomeno che riguarda anche i maschi, ma nei nostri confronti non fa quasi mai riferimento alla prestazione quanto al fatto che non dovresti giocare in quanto donna. Quando ti confronti con un mondo del genere ci sono delle difficoltà, e io ci ho dovuto fare i conti anche se per fortuna i miei genitori mi sono sempre stati vicini".