Cannavaro: "La ripresa del campionato? Non prima di due mesi"

"Quando il campionato italiano potrà ripartire? La situazione è molto delicata, qui in Cina le attività sportive iniziano a fine aprile, dunque dopo quattro mesi, Pertanto i tempi dovrebbero simili. Ci vorranno ancora due mesi minimo". E' la previsione di Fabio Cannavaro, tecnico della squadra cinese del Guangzhou Evergrande, alla luce della sua esperienza.

"La situazione in Cina sta tornando alla normalità - ha proseguito l'ex capitano dell'Italia campione del mondo a 'Radio anch'io sport' - Sono rientrato 10 giorni fa da Dubai e il governo ci ha imposto di fare la quarantena. Ci hanno fatto controlli e scannerizzato, con un'applicazione nel telefono si rivela dove siè' stati negli ultimi 14 giorni. Da 10 giorni sono a casa e ogni giorno devo rivelare la mia temperatura. Alla fine mi verrà dato un documento per andare in giro. E' con queste regole che stanno controllando il virus". E ancora: "Noi non abbiamo avuto casi di positività in squadra, ma bisogna fare molta attenzione, essere cauti. La preoccupazione è tanta, mia moglie e i miei figli sono a Napoli. Ci sono delle restrizioni in Italia, ma nessuno si prende la briga di dire: 'Va bene stiamo a casa 15-20 giorni' senza muoverci'".

