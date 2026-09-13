Camplone, buone notizie dopo la paura: è vigile e cosciente

Pescarese di nascita Camplone è cresciuto nel settore giovanile del Pescara ed è rimasto in biancazzurro fino al 1992, con cui ha collezionato 188 presenze. Terzino destro, ha vissuto due promozioni in Serie A, nel 1986/87 e nel 1991/92, entrambe con Giovanni Galeone in panchina. Successivamente ha vestito le maglie di Perugia, Ancona e Gubbio. Da allenatore Camplone ha guidato diverse squadre, tra cui Lanciano, Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena, Catania e ultima l'Arezzo nel 2021. Nel 2007 ha inoltre avuto una breve esperienza sulla panchina del Pescara.