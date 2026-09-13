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Camplone, buone notizie dopo la paura: è vigile e cosciente

Il 60enne, che aveva già accusato dei problemi cardiaci, ha incontrato i suoi famigliari  

13 Set 2026 - 13:34
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Arrivano buone notizie sul fronte Andrea Camplone. Il 60enne, ex capitano del Pescara, è tornato vigile e cosciente dopo l'intervenuto effettuato a seguito dell'arresto cardiaco accusato venerdì pomeriggio mentre stava giocando in un centro sportivo di Montesilvano. Camplone ha ricevuto anche la visita della moglie e dei due figli che hanno potuto constatare i notevoli miglioramenti dell'allenatore, la cui ultima esperienza risale al 2021 mentre era alla guida dell'Arezzo.

Da capire adesso quale sarà il decorso del classe 1966 che due giorni fa si era accasciato a terra mentre stava giocando a padel: l'ex difensore si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. Camplone, operato in emodinamica, aveva già avuto problemi cardiaci in passato: per questo gli erano già stati applicati degli stent.

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Pescarese di nascita Camplone è cresciuto nel settore giovanile del Pescara ed è rimasto in biancazzurro fino al 1992, con cui ha collezionato 188 presenze. Terzino destro, ha vissuto due promozioni in Serie A, nel 1986/87 e nel 1991/92, entrambe con Giovanni Galeone in panchina. Successivamente ha vestito le maglie di Perugia, Ancona e Gubbio. Da allenatore Camplone ha guidato diverse squadre, tra cui Lanciano, Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena, Catania e ultima l'Arezzo nel 2021. Nel 2007 ha inoltre avuto una breve esperienza sulla panchina del Pescara.      

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