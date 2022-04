Campionato e derby: Inter-Milan, la stagione in una settimana

LA GRANDE SFIDA

Milanesi in campo domani in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Poi la doppia sfida con le romane

Tutto in una settimana o giù di lì, con il primo "verdetto" previsto per martedì sera e la lunga corsa scudetto che riparte domani ed è attesa da uno snodo importante nel weekend del 25 aprile. A inaugurare la sfida a distanza sarà l'Inter, in campo alle 19 al Picco contro lo Spezia. Poi toccherà ai rossoneri, attesi dalla gara interna contro il Genoa alle 20.45. In linea teorica impegni, per entrambe, non impossibili, anche se proprio il ritorno della semifinale di Coppa Italia avrà un peso specifico importante nelle scelte dei due allenatori, chiamati a misurare le forze dei giocatori con il giusto turnover.

In questo senso l'Inter sembra essere messa un po' meglio. Inzaghi ha di fatto tutta la rosa a disposizione e avrà modo di cambiare alcune pedine nella trasferta ligure. In difesa, ad esempio, sarà risparmiato de Vrij, reduce da un problemino e quindi pronto semmai per la panchina. Davanti ad Handanovic ci saranno quindi D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni. Probabile turni di riposo anche per Dumfries, che sarà tenuto per il derby di Coppa e sarà sostituito da Darmian, e Perisic, al cui posto giocherà dal primo minuto Gosens. Conferma in attacco per la coppia Dzeko-Correa, con Lautaro pronto a riprendersi il posto nella sfida che vale la finale contro il Milan.

Più complicata la situazione in casa Milan con Pioli che recuperà sì Bennacer e Rebic rispetto alla gara pareggiata domenica scorsa contro il Torino, ma dovrà fare ancora a meno di Ibrahimovic, fuori per altre tre gare, e di Romagnoli. Il margine per far rifiatare i titolari è quindi ridotto: la difesa è praticamente intoccabile, con Calabria, Tomori, Kalulu e Theo. In mezzo al campo ci saranno Bennacer e Tonali con Kessie che potrebbe agire da trequartista al posto del deludente Diaz. Giroud in avanti non ha alternative, Saelemaekers dovrebbe essere preferito nuovamente a Messias e l'unico dubbio potrebbe quindi riguardare Leao, che potrebbe lasciare posto a Rebic almeno all'inizio.

Detto che Spezia e Genoa rappresentano comunque due insidie da non sottovalutare in questa pazza corsa scudetto, il grande bivio, una volta messa alle spalle la Coppa Italia, arriverà nel turno successivo, con il doppio confronto con le romane che potrebbe indirizzare, magari definitivamente, la corsa scudetto. A San Siro, contro l'Inter, arriva la Roma di Mourinho, sempre battuta in stagione, ma reduce da un buon momento di forma e, sulla carta, ultimo grande ostacolo dei nerazzurri da qui a fine stagione. Per il Milan la trasferta all'Olimpico contro la Lazio è perfino peggiore. Vale per Pioli il discorso fatto per Inzaghi, vale a dire il record molto positivo di questa stagione contro i biancocelesti, ma nelle ultime stagioni la Lazio è stata spesso una curva molto pericolosa per i rossoneri. La "corsa" tra Inter e Milan è però appena cominciata: tra una settimana scopriremo chi avrà messo il muso davanti.