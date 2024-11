CAMPIONATI GIOVANILI, IN U15 CONTINUA LA CORSA DELLA FIORENTINA

Continua l'inarrestabile cammino della Fiorentina Under 15, che, al centro sportivo 'La Borghesiana', ha travolto la Lazio per 5-0, consolidando il primato a punteggio pieno nel girone C con 21 punti in 7 partite. I viola sono passati in vantaggio al 34' con Federico Croci, il quale, all'11', si era visto neutralizzare un calcio di rigore dal numero 1 biancoceleste, Giulio Orlando. Nella seconda frazione di gioco, i ragazzi di Enrico Cristiani hanno raddoppiato al 43' con Lorenzo Bernamonte, per poi dilagare grazie a un'altra rete di Croci al 47', al gol del subentrato Angelo Gobbo al 64' e, infine, a quello di Mattia Barbone al 68'. Nella 10a giornata del campionato U18 professionisti, in attesa del posticipo in programma questa mattina (ore 10) tra Lecce e Fiorentina al 'Kick Off', il Cesena di Christian Lantignotti ha vinto 3-2 in trasferta contro l'Empoli (in gol Filippo Galvagno, Filippo Berti e Andrea Lantignotti per i romagnoli), confermandosi al 1° posto in classifica con 27 punti. Alle spalle dei bianconeri, distante cinque lunghezze, continua il buon momento del Torino, guidato da Christian Fioratti, che grazie al successo casalingo per 4-1 sul Monza (a segno Gioele Conte, Josias Sabone Komesse, Arthur Spadoni e Luca Mancini per i granata) ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato. La Roma di Marco Ciaralli, al 3° posto con 20 punti, si è imposta per 3-1 sull'Atalanta, nell'anticipo andato in scena sabato a Trigoria (in gol Edoardo Morucci e doppietta di Manuel Scacchi per i giallorossi). Successi casalinghi anche per Genoa, campione d'Italia in carica, e Inter, quarte con 18 punit, che hanno avuto la meglio, entrambe per 4-1, rispettivamente sulla Sampdoria nel derby della Lanterna, andato in scena ieri mattina (a segno Federico Pastore, Alessandro Pagliari, Elia Spicuglia e Daniel Chiderah Ndulue per i rossoblù), e sulla Lazio (in gol Roberts Kukulis, Anas El Mahboubi e doppietta di Jamal Iddrissou per i nerazzurri).