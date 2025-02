Camerun-Repubblica Centrafricana Under 17, dubbi sull'età dei giocatori: "Abbiamo giocato contro dei papà"

Nuovi sospetti emergono dalla partita inaugurale del torneo UNIFFAC, competizione valida per la qualificazione alla Coppa d'Africa Under 17. All'esordio il Camerun si è imposto per 9-0 la Repubblica Centrafricana scatenando i dubbi sull'età dei calciatori da parte di Jean-Louis Botekahe, vice-commissario tecnico della formazione uscita sconfitta: "Chi ha supervisionato i test IRM? Sono stati effettuati dai medici camerunensi. Io lo dico chiaramente: abbiamo giocato contro dei papà! Fa davvero vergognare - ha sottolineato in conferenza stampa l'allenatore -. Avete visto il portiere? I suoi rinvii arrivavano fino all'area avversaria. Un ragazzo di 16 anni può avere questa potenza? Dobbiamo essere seri".