Cambia l'arbitro di Milan-Verona: Maresca al posto di Marchetti

Cambio di rotta in extremis nelle designazioni della quinta giornata di Serie A. Matteo Marchetti, inizialmente indicato come arbitro dell'anticipo di San Siro tra Milan e Verona, ha dovuto dare forfait per motivi personali e sarà sostituito da Fabio Maresca, cui era stato originariamente affidato il ruolo di quarto uomo. L'unico precedente di Marchetti con il Milan risaliva alla famosa sconfitta casalinga contro l'Udinese con gol di mano di Udogie nell'anno dello scudetto. Tornando alle designazioni, Colombo fischierà in Sassuolo-Juventus, mentre il lunch match tra Empoli e Inter sarà diretto da Marcenaro. Ad Ayroldi la sfida tra Bologna e Napoli.