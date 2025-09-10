Calzona: "Napoli favorito per lo scudetto, sono calcisticamente innamorato di De Bruyne"

Forse per via della breve esperienza vissuta in panchina, forse via dei giocatori che militano in quella squadra, ma Francesco Calzona non nasconde di tifare per il Napoli nella corsa scudetto. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il commissario tecnico della Slovacchia ha fatto il punto sulla Serie A e su quella che potrebbe essere la lotta per il titolo. "Non ho mai nascosto che il Napoli rappresenti un sentimento. Però poi le analisi restano oneste, guai se non fosse così. E io dico Conte davanti a Chivu, per tanti motivi. Intanto, il miglior mercato lo ha fatto De Laurentiis, perché ha arricchito un organico prendendo ciò che serviva per essere grandi compiutamente - ha spiegato Calzona -. Napoli e Inter sono vicine, perché l’Inter resta piena di talento. Ma gli anni cominciano a farsi sentire in vari calciatori. Manna ha acquistato, De Bruyne a parte, in prospettiva: si sta aprendo un altro ciclo, consegnato ad un allenatore che sa come si vince e che vorrà rifarlo. De Bruyne e Modric sono calciatori stupendi, senza età. Ho avuto la fortuna di giocare contro De Bruyne: io di lui sono calcisticamente innamorato, l’ho votato anche per il pallone d’oro. La carriera di Modric parla per un fenomeno".