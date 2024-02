Calhanoglu e il gruppo Inter abbracciano Arnautovic: "Nessuno sa cosa fai dietro le quinte"

© Getty Images

"Nessuno sa cosa fai dietro le quinte. Il sangue, la mentalità e il lavoro che ci metti. So cosa questo significa per te, fratello, e sono felice per te". A scrivere è Calhanoglu, destinatario del messaggio Arnautovic: da compagno a compagno, vicinanza, affetto e apprezzamento, fotografia di un'Inter più unita che mai, forte nelle sue individualità, granitica come gruppo. Il turco come Lautaro prima. Come Simone Inzaghi. Come tutto San Siro, anche. Il riconoscimento e la carica per chi ha segnato il gol vittoria contro l'Atletico dopo aver fallito almeno due buone occasioni, ritrovando forza, convinzione ed entusiasmo. Ingredienti fondamentali ora più che mai: sarà lui, Marko Arnautovic, a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco nerazzurro, assieme a Lautaro, nei prossimi impegni senza Thuram. Già, Thuram: il primo a complimentarsi con il compagno di squadra, il primo nei pensieri dell'austriaco al fischio finale.