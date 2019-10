Zinchenko che romantico! Proposta di matrimonio sul campo

In ginocchio su un campo da calcio con attorno un centinaio di rose rosse, Oleksandr Zinchenko ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Vlada Sedan. Il calciatore ha chiesto la mano della giornalista dopo essersi qualificato con la nazionale ucraina agli Europei 2020 grazia alla vittoria per 2-1 sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, di cui Vlada è una grande fan. La ragazza non ha saputo resistere al romantico gesto del giocatore e, naturalmente, ha risposto "sì".